Em jogo lá e cá porque clássico é clássico e vice-versa, e com as melhores chances de gol para os visitantes no Terreirão do Galo, o Cruzeiro, graças a gol contra requintado de Jamerson, no fim do jogo, derrotou o Atlético e se afastou quatro pontos da ZR.

Antes do primeiro minuto o Cruzeiro já havia acertado o travessão atleticano e se aproveitou da falta de criatividade atleticana, além da desorganização no segundo tempo, apesar do elenco que tem, incomparavelmente mais rico que o do rival.

O Cruzeiro respira e o Galo vê a vaga na Libertadores mais distante.