O Bahia recebe neste sábado, às 18h30, o Fortaleza que não disputa o mesmo campeonato que ele. Um ponto será bem-vindo.

Cuiabá e Goiás jogam na Arena Pantanal ao mesmo tempo e por incrível que pareça é o Cuiabá quem disputa o campeonato da parte de cima, razão pela qual para o Goiás um pontinho será uma dádiva.

No domingo, às 16h, o Vasco enfrenta, no Maracanã, o mandante Flamengo que também não joga no mesmo campeonato que ele. Outro ponto que será precioso, como será para o Cruzeiro, simultaneamente, contra o Galo, no Terreirão.