O segundo foi o do Brasileirão, pela quinta vez.

E, agora, o tetra da Libertadores.

Só falta o estadual, cujas semifinais, em novembro, terão Corinthians x Palmeiras e São Paulo x Santos.

Que poderia ter começado logo aos 16 minutos de jogo em Cáli, na Colômbia, quando Vic Albuquerque bateu na trave pênalti cometido por Camilinha, do Palmeiras, em Gabi Portilho, depois de excelente passe de Millene.

Repeteco perfeito do pênalti que Vic desperdiçou no desempate com o Inter na semifinal: goleira para um lado, bola na trave no outro.

Se o começo do jogo já era nervoso, a continuação só aumentou a tensão.