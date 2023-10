Abel Ferreira não estava no banco só para variar um pouquinho e a torcida, em pequeno número, só 27 mil torcedores, havia protestado antes do início do clássico. Como protestou no fim com xingamentos.

A presidenta Leila Pereira a tudo via no camarote com cara de quem não gostava. E não poderia mesmo.

O Atlético ainda acertou o travessão e, embora tenha cedido espaço a partir da metade dos 45 minutos iniciais, ainda criou uma terceira chance de gol.

Para tentar mudar a sorte no segundo tempo o Palmeiras voltou com Breno Lopes e Luiz Guilherme nos lugares de Kevin e Rony.

O Galo voltou igual em todos os sentidos, sem nenhuma troca e mais perigoso, em contra-ataques.

E foi num deles que, lançado por Saravia, Paulinho saiu na cara de Weverton, aos 30, e ampliou, agora sem culpa do goleiro: 2 a 0.