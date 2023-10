As Gurias do Inter saíram na frente, jogaram melhor no primeiro tempo, puderam fazer o 2 a 0, mas ficaram com dez jogadoras no segundo tempo, sofreram o empate e o 1 a 1 levou aos pênaltis vencidos pelas corintianas por 4 a 3, com as gaúchas desperdiçando o quinto penal.

No sábado, às 9 horas da noite, as alvinegras vão buscar o tetracampeonato continental e as alviverdes o bicampeonato.

A campanha do Palmeiras é melhor com cinco vitórias, contra quatro do Corinthians e um empate.

O Dérbi será imperdível.

