Derrota no Centenário é normal; aborrecido é o futebol jogado pela nossa seleção



O escritor uruguaio Eduardo Galeano gostava tanto do jogo de bola que em época de Copas do Mundo botava um cartaz na porta de casa: "Fechado por motivo de futebol".

Virou até título de livro dele com uma porção de escritos sobre o Rei Pelé, o vice-rei Maradona, outro monarca como o francês Zidane e por aí afora.

Na última terça-feira (17), Galeano certamente teria ido dormir feliz com a vitória da Celeste por 2 a 0 contra a seleção brasileira pentacampeã mundial.