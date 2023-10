Mas inveja boa, porque o gênio homenageia o futebol como está difícil ver entre os nossos jogadores.

Aliás, teve show também de time brasileiro, do Palmeiras, das mulheres alviverdes, que despacharam as colombianas do Atlético Nacional por 3 a 1 e se classificaram para buscar o bicampeonato da Libertadores.

Por sinal, nesta noite, às 9 e meia, Corinthians e Internacional vão disputar quem vai ter a honra de disputar com elas a final.

Se os homens brasileiros decepcionam, as mulheres só dão alegria, soberanas no panorama da América do Sul.

Comentário para o Jornal da CBN desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023.