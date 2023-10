O líder do Brasileirão entrou no Horto para enfrentar o lanterna com um desafio pela frente: vencer o América pela primeira vez como visitante na Série A no 11º jogo entre os dois, seis vitórias mineiras e quatro empates.

Na B o Botafogo havia vencido uma vez, em 2015.

E, aos 22 minutos, Júnior Santos abriu o marcador com tirambaço de Júnior Santos desviado na zaga para fazer 1 a 0.