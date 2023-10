Sofreu o pênalti que permitiu o empate na cobrança de Kane e deu passe mágico para Rashford virar e estabelecer o 2 a 1 no placar.

Elegante, cabeça erguida, faz o futebol parecer fácil.

Kane, fechou o marcador ao marcar 3 a 1 e o English Team, recheado de grandes jogadores, joga cada vez melhor, com toque de bola refinado.

Não será exagero dizer que do mesmo modo como Pep Guardiola influenciou a seleção da Espanha, campeã mundial de 2010, e a da Alemanha, em 2014, fruto de seus trabalhos no Barcelona e no Bayern Munique, o que faz no Manchester City faz efeito na da Inglaterra.

Voltando a Bellingham, revelado pelo Birmingham City, depois de brilhar no Borússia Dortmund, chegou nesta temporada em Madrid e já é o dono do time.

Periga virar dono também da seleção, se é que já não virou.