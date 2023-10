Em 1951, depois do célebre Maracanazo quando o Brasil perdeu a decisão da Copa do Mundo de 1950 para o Uruguai, o Palmeiras resgatou o orgulho nacional ao ganhar a Copa Rio no mesmo Maracanã.

Guardadas todas as proporções, e bote proporções nisso, hoje, depois de ver a Seleção perder para os uruguaios, as mulheres do Palmeiras brilharam ao se classificar para a final da Copa Libertadores, na Colômbia, ao vencer as anfitriãs do Atlético Nacional por 3 a 1, em jogo que se previa difícil, porque na fase de grupos, na disputa pelo primeiro lugar, o resultado foi 4 a 3 para as brasileiras.

As alviverdes fizeram 2 a 0 no primeiro tempo com Bia Zanerato, de pênalti, e Amanda Gutierrez, e fez 3 a 0 também com Amanda, aos 67 minutos.