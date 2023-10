Uruguai e Brasil se enfrentam hoje pela 79ª na história.

O jogo vale pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, às 21h, no estádio Centenário de Montevidéu, palco da primeira Copa do Mundo e sede da abertura da Copa de 2030, para comemorar o centenário do torneio.

Mas não espere festa neste clássico sul-americano que decidiu a Copa do Mundo de 1950, no Maracanã, e foi a semifinal da Copa de 1970, no México.