POR LUIZ GUILHERME PIVA



Foi um susto. Todos se olharam. Uns abriram a boca. Mas poucos se arriscaram a falar.



A estátua era de outra pessoa!



A homenagem, aprovada pelos vereadores e alardeada pelo prefeito, era ao maior jogador de futebol da cidade - a qual, na época em que ele começou a jogar, nem cidade era, mas distrito da outra, vizinha, maior, rival em tudo.



Ele brilhou desde novo, pirralho, dezesseis anos, sobretudo vencendo o time do município.



Na estreia contra o rival fez quatro gols!



Estabeleceu uma freguesia de anos. Até ir para um time maior, na região. Dali, para a capital, na segundona; depois, para outro estado.



Começou a aparecer nas centenas de fichas de jogos da Placar. Ora no Paraná, ora no Mato Grosso. Chegou a Brasília.



Um dia, naqueles Brasileirões de quase 100 times, marcou contra o Flamengo o Gol do Fantástico - mesmo com a derrota por 6 X 1. Teve carreata na cidade. Festa na frente da casa dos pais. Feriado na segunda-feira. Inauguraram uma pracinha com o seu nome.



E assim foi. Time aqui, time ali, uns períodos sumido.



Depois, o caminho de volta: times menores, idade, declínio, um brilho efêmero num jogo que alguém viu longe e contou numa roda de baralho, notícias dos familiares.



Voltou, casou, fez uns jogos no time local, o distrito já era cidade, e, num clássico contra a cidade rival, perdeu um pênalti no último minuto.



Derrota, eliminação do torneio, festa imensa dos adversários nos cinco quilômetros que separam as sedes.



Ninguém criticou. Só ficou um silêncio, um arrastar de pés na saída do estadiozinho, a cerveja calada, o sol descendo morno.



Ficou por ali em pequenos trabalhos, contava uns casos, alguns sentavam-se para ouvir, outros se esqueciam, os novos o estranhavam.



Passou. Sumiu. Morreu.



Até que, com o tempo, a memória peneirou o herói e o glorificou. Programas de rádio, visitas à pracinha, fotos, o vídeo do Fantástico no YouTube.



E a decisão da Câmara, por proposta do líder do prefeito.



Calor imenso, todos de terno, todas de longo, o suor nos rostos, o sol nos olhos, a lona preta embrulhando a estátua na pracinha com o seu nome. Flores em volta. O trompete hierático.



Palavras bordadas do prefeito.



No descerramento, com as respirações presas, o começo deste texto.



O escultor, moço simples, acostumado a pequenos bustos, tinha entregado a obra coberta, meio trêmulo, em cima da hora, e voltado para casa.



Chamado ao local, explicou que não havia tido tempo, que não achara retrato para o molde certo, que já tinha aquela outra pronta, deixada por um antigo colega de ofício, e que não, não sabia quem era o molde da estátua. E que, assim que possível, faria a correta e trocaria aquela.



Mas não perderam a solenidade.



Mantiveram os discursos. E a placa com o nome do herói e a menção ao gol do Fantástico contra o Flamengo, com o dia do feito - sem o resultado do jogo.



Depois, todos para casa.



A estátua foi ficando esquecida, desbotada. Nunca foi trocada.



O escultor nunca foi chamado para substituí-la.



A família jamais foi vê-la.



Anos e anos de sol, chuva e abandono.



Enferrujou.



Não parecia existir.



Há pouco tempo deram falta dela.



Alguém a roubou e fundiu.



Ficou só o pedestal com o nome e o feito gravados.



O vazio em cima.



A família achou melhor assim. Sempre vai lá - filhos, netos, sobrinhos - e, por minutos a fio, reverencia seu ídolo.



Olhando o espaço vazio veem perfeitamente seu contorno, seu porte, seus membros e músculos, seus movimentos.



Uma tia-avó, velhinha, jura que é cuspida e escarrada a imagem dele aos dezesseis anos, no dia dos quatro gols contra o maior rival.



Os mais jovenzinhos chegam a tirar selfie ao seu lado, o braço em arco, como se o abraçassem.

_______________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras