O Palmeiras busca o bicampeonato continental seguido.

A outra semifinal, na quarta-feira, ficou para as Brabas do Corinthians e as Gurias do Internacional.

As alvinegras deixaram para trás as colombianas do América, por 4 a 0, e as coloradas venceram as chilenas do Colo-Colo por 4 a 2.

As paulistas e as gaúchas vão repetir a final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistado pelo Corinthians que, nesta Libertadores, marcou 16 vezes, não sofreu nenhum gol e busca o tetracampeonato.

O Inter é estreante na competição e também fez 16 gols, mas sofreu quatro.

Comentário para o Jornal da CBN desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023.