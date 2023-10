Com apoio do ministro, CBF quer dinheiro das bets, mas sem ter de prestar contas



Quando o governo federal, no início do ano, anunciou que iria regulamentar as apostas esportivas, o pessoal da CBF esfregou as mãos: dinheiro à vista.

Marcou audiência com o ministério da Fazenda e mostrou as condições: para ceder o direito de imagem, seu, dos clubes e dos atletas, pediu 5% sobre a movimentação financeira total.

