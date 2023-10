Não bastasse o presidente Lula ter de explicar por que o país reatou relações com a Venezuela do bufão Maduro, eis que agora o treinador Fernando Diniz tem de explicar o inexplicável empate 1 a 1 contra a seleção chamada de Vinotino, ontem à noite, em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Em 19 jogos válidos por eliminatórias de Copas do Mundo foi o segundo empate com a Venezuela, por coincidência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2009. Os demais 17 jogos foram vencidos pelos brasileiros.

O que 40 mil torcedores testemunharam na Arena Pantanal foi de doer.