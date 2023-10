Calor forte, gramado abaixo do que nossos europeus estão acostumados, os 45 minutos iniciais foram decepcionantes, entre outros motivos porque até umas ameaçadas o time nacional sofreu.

Como o lateral-direito Danilo se machucou e Yan Couto o substituiu, esperava-se mais equilíbrio no segundo tempo.

E logo de cara Neymar obrigou o goleiro a fazer grande defesa para, na cobrança do escanteio, botar na cabeça de Gabriel Magalhães no primeiro pau e fazer 1 a 0, igual ao que fez Marquinhos contra o Peru, mas no fim do jogo.

Em seguida. Yan Couto deu o 2 a 0 e Neymar mandou nas nuvens.

O ex-Galo Savarino já estava em campo quando Soteldo entrou no jogo e Gabriel Jesus também substituiu Richarlison, aos 13 minutos.

Aos 16, Ederson teve de trabalhar duro em cabeçada à queima-roupa.