É uma enorme lista de atletas que o alviverde encontrou dentro do nosso futebol e que proporcionaram retorno técnico ou financeiro (muitos deles, ambos) e, principalmente, ajudaram o time a levantar uma porção de títulos. No entanto, já há algumas temporadas o clube abandonou esse modelo. E fica a dúvida, por quê?

Bom, o primeiro fator provavelmente foi a melhora na condição financeira dos clubes brasileiros em geral, em especial das equipes genericamente chamadas de "meio de tabela". Fortaleza, Bahia e América, só para citar três exemplos, são hoje equipes estruturadas com condições de barrar a saída de jogadores ou, no mínimo, exigir um valor alto por eles. Ao contrário do passado, não basta mais o simples desejo do time grande para levar o jogador, e vemos todos os dias como as transações entre clubes da primeira divisão estão ficando cada vez mais raras (e caras).

Com relação ao Palmeiras, no entanto, há outro fator inegável: o Flamengo.

A partir de 2018, o clube carioca passou a fazer contratações gigantescas, trazendo jogadores de renome e por milhões de euros, a ponto de que, das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro, 7 são do Flamengo pós-2018, incluindo as 5 maiores.

O rubronegro passou a rivalizar com o Palmeiras pelos grandes títulos, e ambos estableceram 2 modelos bem diferentes: o Flamengo das contratações bombásticas, e o Palmeiras focado na base, manutenção do elenco e contratações pontuais. Porém, inevitavelmente, o modelo de um interfere no outro.

Uma coisa é você trazer uma aposta desconhecida como era o Veiga, dentro do modelo queo clube seguia. Outra é trazer uma aposta e, na mesma semana, o rival carioca anunciar a volta do Gerson por 90 milhões de reais ou Cebolinha por 70.