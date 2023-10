Javier Milei é o atual clone dele na América do Sul, que já teve recentemente Jair Bolsonaro no mesmo papel.

Como são poucos os que veem com equilíbrio o conflito no Oriente Médio, por questões religiosas também, mas, fundamentalmente, por causa de poder e dinheiro.

Alguém já perguntou: como seria tratada eventual revolta armada no Gueto de Varsóvia?

Quando o ministro da Defesa de Israel declara que trata como animais os animais do Hamas, ele esquece dele mesmo, de quem trata os habitantes da Faixa de Gaza como tais.

Ou quando os Estados Unidos, com razão, repudiam a invasão russa na Ucrânia, se esquecem que desde meados do século passado eles intervêm além de suas fronteiras, como bem sabem o Brasil, o Chile, o Vietnã etc etc.

Em resumo ainda simplificador: quem só olha para o próprio umbigo ignora quem está ao lado.