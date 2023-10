Um alívio para a grande massa de apaixonados bicolores ante a decepção da semana passada, quando cerca de 50 mil torcedores foram ao Mangueirão e viram a vitória do ótimo time do Amazonas/AM, que ontem também confirmou o acesso à Série B ao derrotar o Botafogo/PB por 2 a 0.

O Paysandu teve uma arrancada espetacular no quadrangular final, mas não foi bem nos dois últimos jogos.

Brusque (SC) e Amazonas irão decidir o título da Série C em dois jogos, já a partir do próximo final de semana.

No Círio de hoje, Papão é o time da fé

Milhares de paraenses foram às ruas de Belém do Pará hoje para a celebração do Círio de Nazaré, tradicional festa católica que se iniciou no século 18 e que ocorre sempre no segundo domingo de outubro.

A romaria percorre a região central da cidade entre a igreja da Sé e a igreja de Nazaré, levando a pequena imagem da santa homenageada.