O técnico Lúcio Flávio estreará no banco alvinegro depois de ser praticamente escolhido pelos jogadores e Fernando Diniz parece disposto a escalar o que tem de melhor em seu elenco cheio de moral depois de chegar à finalíssima da Libertadores.

Pena que haja tantos jogos importantes no mesmo horário.

Mas, O JOGO, é o do Maracanã, o chamado Clássico Vovô, nascido em 22 de outubro de 1905, com 6 a 0 para o Tricolor, clássico mais antigo do Brasil.

De lá para cá são 143 vitórias do Flu, 127 do Bota e 118 empates.