Daí, no último minuto, Rato pôs Lucas Moura na cara do gol, ele bateu bem e cruzado para, aí sim, grande defesa do goleiro cruz-maltino.

O fim do primeiro tempo dava esperança de um segundo melhor.

Só que, ao começar, despencou um toró na Colina.

O que parece ter animado o Vasco que, logo aos 7 minutos, acertou a trave paulista, com Pec, e rebote para, agora, Praxedes bater para fora, embora com muita gente à frente da meta.

O jogo ficou franco, a chuva parou, o gramado resistiu e o espetáculo melhorou.

Ramón Díaz lançou Payet no lugar de Marlon Gomes e Dorival Júnior pôs Luciano no lugar de James e Juan no de Rato, antes do 20° minuto.