O Corinthians pisou o gramado sonhando, sem motivos, em livrar seis pontos da zona do rebaixamento.

O Flamengo entrou em Itaquera certo de que obteria a sexta vitória em seu 13º jogo no estádio do rival, com quatro derrotas e três empates. Era fundamental para poder secar o Botafogo no domingo contra o Fluminense e ficar a seis pontos do líder.

Mano Menezes voltava ao estádio em que esteve no primeiro jogo do Corinthians nele, em 2014, com derrota para o Figueirense, gol de Giovanni Augusto, que dois anos depois jogaria no alvinegro.