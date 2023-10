Depois do 1 a 1, jogadores de banho tomado, no vestiário, chamaram o presidente do clube e pediram a saída do técnico.

Argumentaram que Luxemburgo não dava treinos que fizessem sentido, os jogadores estrangeiros, principalmente, revelaram-se surpresos com a falta de instruções e todos se queixaram até com o fato de o treinador implicar com atleta que puxava o calção para cima para liberar as coxas.

Não gosto de ver perna de homem, reclamava Luxemburgo.

Então, o cartola tomou coragem e, no dia seguinte, chamou Luxemburgo e o demitiu.