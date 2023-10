E pode seguir invicto sem conseguir o título inédito.

Tanto na hipótese do Boca quanto na do Fluminense, basta que a decisão seja na marca do pênalti e o goleiro Romero seja mais feliz que Fábio, como ontem foi mais feliz que Weverton, que pegou apenas um.

Hipóteses à parte, no dia 4 de novembro, no Maracanã, Fluminense e Boca Juniors devem fazer um jogo para tremer a América do Sul.

Comentário para o Jornal da CBN desta sexta-feira, 6 de outubro de 2023.