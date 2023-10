Foi Joseph Blatter quem elogiou as futuras competições interplanetárias no Congresso da FIFA de 2014, em São Paulo. Competições interplanetárias, ele gritou. Blatter, o ditador da FIFA na época, foi justamente ridicularizado por isso.

Um ano depois, o mundo de Sepp desabou, de forma bastante terrena: dezenas de dirigentes da FIFA foram acusados a muitas décadas de prisão. Blatter teve de renunciar e foi substituído poucos meses depois, de forma altamente duvidosa - com a ajuda do judiciário suíço - por seu compatriota Giovanni Vincenzo Infantino, que não só vem do mesmo cantão (Valais), mas também do mesmo vale montanhoso. , cresceu na pequena cidade vizinha de Blatter e também faz parte de sua tradição de muitas outras maneiras.

Gianni Infantino teve nesta quarta-feira distribuído em seus canais de propaganda um vídeo de quatro minutos no qual explica a decisão do Conselho da FIFA, que lhe é devedor, de introduzir uma competição intercontinental, embora ainda não interplanetária: em 2030, a Copa do Mundo Masculina será realizado em três continentes pela primeira vez.

O que à primeira vista parece uma decisão insana, não é. Pois apenas uma partida será disputada no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, incluindo a partida de abertura no lendário Estádio Centenário, assim chamado porque foi inaugurado no 100º Dia da Independência do Uruguai, em 1930, durante a primeira Copa do Mundo.

100 anos depois, em 2030, a FIFA celebrará o aniversário da Copa do Mundo no Centenário. Que se ajusta.

O fato de seis selecções nacionais, uma tropa de organizadores e jornalistas, bem como vários milhares de adeptos, atravessarem o Atlântico em direção ao nordeste após estes três jogos na América do Sul não é um grande problema logístico, independentemente das emissões de CO2. A própria Copa do Mundo, com outros 101 jogos, acontecerá então em Espanha, Portugal e Marrocos - em dois continentes, em três países que têm uma "tradição social e cultural comum única", como explicou Infantino. Pela primeira vez ele não está errado.