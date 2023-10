Eis que, 40 anos depois, o Botafogo repete a história da Democracia Corinthiana.

Então, em 1983, os jogadores elegeram Zé Maria, lateral-direito e capitão do Timão, para ser o técnico do time durante do Campeonato Brasileiro, em substituição a Mário Travaglini, que havia sido campeão paulista em 1982.

O Super-Zé, como era chamado, dirigiu o time em dez jogos, com três vitórias, duas derrotas e cinco empates e foi substituído por Jorge Vieira, que viria a levar o time ao bicampeonato estadual.