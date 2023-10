Daí ter voltado para o segundo tempo com John Kennedy no lugar de Alexsander e com Martinelli no do lento Felipe Melo. André foi para a zaga, como sempre.

Impressionante como o Colorado de Eduardo Coudet da Libertadores não tem nada a ver com o do Brasileirão, a três pontos da zona do rebaixamento.

As mudanças de Diniz mudaram o Flu e o jogo, enfim, para dois times.

Se no começo do primeiro tempo o Inter atormentou o Flu, no segundo acontecia o inverso e a exemplo do jogo de ida o Inter escolhia a prudência e, na verdade, Rochet só prestava atenção, mas não trabalhava.

Ganso se machucou e Lima o substituiu, aos 65.

Enner Valencia arrancou do meio de campo até a área e Nino o desarmou na hora agá e, aos 70, livre, o equatoriano perdeu o 2 a 0 de cabeça em nova cobrança de Alan Patrick.