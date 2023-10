Quando, em 2017, o Corinthians ganhou seu último título importante, o do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza estava na Série C.

Ontem, o Fortaleza, que tem nove pontos a mais que o Corinthians no atual Brasileirão, amassou o time paulista no Castelão com quase 60 mil torcedores, ganhou por 2 a 0, poderia ter ganhado por 4, e se classificou para a final da Copa Sul-Americana.

A explicação para tamanha diferença é clara: os cearenses têm um presidente que é exemplo de dirigente de clube, chamado Marcelo Paz.