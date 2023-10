Além do mais, Renato Augusto, adiantado, era desperdiçar a armação em nome de sabe-se lá o quê.

Cinco minutos depois de Pikachu, foi a vez de o capitão Tinga, sem subir, cabecear para fazer 2 a 0.

Nos dois gols, Fábio Santos falhou.

O placar, enfim, exprimia o que era o jogo.

Martín Rojas, que com Vanderlei Luxemburgo não entrava em campo, com Mano só entrou, porque também não jogou, enquanto Caio Alexandre tomava conta do meio de campo no belo time de Juan Vojvoda.

O Castelão vivia noite linda, superlotado, colorido e, além do mais, respeitoso, capaz de cantar o Hino Nacional, coisa que só se vê no parte de cima do Brasil.