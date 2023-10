O estádio gelou.

Gelou e vaiou o treinador no intervalo.

Aí, o treinador do líder bota o goleador do campeonato no campo.

Aos 6 minutos, do bico da área esquerda, o goleador acerta chute raro, a bola desvia no zagueiro e entra no ângulo.

Desnecessário dizer que o treinador é o português Bruno Lage e o goleador é Tiquinho Soares.

O primeiro tempo com Diego Costa e sem Tiquinho foi todo do Goiás, com apenas uma chance alvinegra, em grande defesa de Tadeu em arremate de Diego.