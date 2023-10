Vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão, para Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, o Botafogo tem nesta noite, às 8 horas, enorme oportunidade de se reabilitar e afastar desconfianças.

Depois de longa parada, pega, no Nilton Santos, o Goiás, que está na zona do rebaixamento.

E não vai ter apenas o apoio de sua aflita torcida: torcedores do Cuiabá, do Cruzeiro, do Corinthians, Internacional, Santos, Vasco e Bahia vão estar ao seu lado, além dos torcedores do América e do Coritiba, embora esses só para constar, porque seus times estão praticamente já rebaixados.