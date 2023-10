O gol do Bragantino parecia iminente quando, aos 14, o menino Jhon Jhon enfiou a bola para o garoto Endrick sair na cara do gol, com a força e a velocidade que trouxe do berço, e fazer 1 a 0.

A perplexidade dos anfitriões era tamanha que por três vezes, por muito pouco, nos cinco minutos seguintes, Cleiton também fez grande defesa em chute e Luís Guilherme e viu duas vezes a bola explodir em suas traves, em chutes de Luís Guilherme e de Breno Lopes.

Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho, Jhon Jhon, Luís Guilherme e Endrick, a juventude alviverde, impressionavam não apenas os adversários como seus quatro companheiros mais rodados como Lomba, Luan, Richard Rios e Breno Lopes.

No banco, com nove jogadores, só Jailson e Flaco López eram veteranos: Kaique, Michel, Ian, Léo, Kevin, Kauan e Ednei eram também todos da base.

Verdade que ao fim do primeiro tempo o Bragantino voltou a se impor, mas a meninada jogava como se estivesse na Disney, diversão pura para os olhos.

Os nomões que enfrentarão o Boca, tomara, tinham nos meninos ótima inspiração enquanto descansavam para enfrentar os argentinos.