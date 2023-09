O Fortaleza mostrou ao Corinthians o que o espera na terça-feira.

Com time alternativo, sufocou o Grêmio até abrir o placar no fim do primeiro tempo, que havia começado com Suárez cobrando falta na trave, com pênalti cometido pela mão de Reinaldo depois de caneta espetacular de Dudu em Ferreirinha.

Mão à queima-roupa é que permitiria interpretar como lance normal, incomparavelmente mais aceitável que a de Yuri Alberto contra o mesmo Grêmio em Itaquera.