Vanderlei Luxemburgo caiu antes do clássico, esperança corintiana de que Mano Menezes, seu substituto, consiga ao menos o empate na casa do campeão da Copa do Brasil.

Trata-se apenas de mais uma aposta da insegura presidência corintiana que, nesta temporada, já trocou cinco vezes de treinador.

No ano passado, também o português Vítor Pereira estreou contra o São Paulo, no Morumbi e num sábado. Em menos de um minuto o São Paulo fez 1 a 0 e ganhou o clássico.

O Corinthians mais parece carro de Fórmula 1 em dia de chuva e sol, sol e chuva.

Troca de técnicos como os bólidos trocam de pneus.

Comentário para o Jornal da CBN desta sexta-feira, 29 de setembro de 2023.