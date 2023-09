Como previsto, jogo tecnicamente fraco e disputado virilmente, embora, também, lealmente, pelo menos até o final do primeiro tempo em que o Boca Juniors foi dominante e mais perigoso.

O mérito do Palmeiras se resumiu a não sofrer o gol que ameaçou sofrer por três vezes, uma delas com Merentiel, disposto a lançar a lei do atual, em substituição à lei do ex, outra na cabeça da Cavani.

Ofensivamente o alviverde não existiu e provavelmente até surpreendia o Boca por sua pouca imposição.