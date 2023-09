Não tenho a menor dúvida sobre a excelência dos centroavantes que você tem à disposição e nem me atrevo a compará-los com o veterano goleador do Fluminense.

Scaloni, não é que Cano brilhe no futebol brasileiro, apenas.

Aos 35 anos, ele é o artilheiro da Libertadores, com 11 gols.

Ontem fez mais gols no jogo de ida da semifinais contra o Inter, treinado pelo seu conterrâneo Eduardo Coudet.

Pergunte a Coudet se Germán Cano não merece a homenagem de, uma vez que seja, vestir a gloriosa camisa tricampeã mundial.

Desculpe pela eventual impertinência, mas Cano me comove e além dele, os filhos Lorenzo e Leonella ficariam orgulhosos.