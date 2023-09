O único risco do São Paulo logo mais, às 19h, contra o lanterna Coritiba, no Morumbi provavelmente tomado, é a famosa ressaca pós-títulos.

Com uma tonelada a menos nas costas, os campeões da Copa do Brasil enfrentarão um time fragílimo, com sete derrotas consecutivas, com sentença de rebaixamento já decretada, incapaz, em condições normais, de enfrentá-los.

O time paranaense é o adversário ideal para as circunstâncias e até para curar a ressaca e poder entrar 100% para o Majestoso do sábado, às 18h30, também no Morumbi.