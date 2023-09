Em termos.

Porque se com um pouco mais de audácia os cearenses teriam saído de São Paulo com a vitória, com um pouco mais de sorte os paulistas poderiam ter vencido, noves fora dois lances de pênaltis nos quais a arbitragem, o VAR incluído, fingiu não ver de Fábio Santos, em Marinho, e de Gil, em Bruno Pacheco.

Daí a Fiel, que apoiou o time do pontapé inicial ao apito final, ter vaiado ao término do jogo.

Vanderlei Luxemburgo conseguiu o milagre de fazer do Alvinegro uma equipe conformada, impotente, tamanha a falta de padrão, dependente de uma jogada individual.

Daí a declaração do centroavante corintiano, daí a remota esperança de que a camisa fale mais alto no Castelão, com expectativa de receber cerca de 60 mil torcedores.

Que o Fortaleza é melhor que o Corinthians ninguém tem dúvida.