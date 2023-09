O Corinthians buscará Tite para se "vingar" do caso Vitor Pereira? Seria ridículo, além de, ao que tudo indica, o acerto com a Gávea já estar sacramentado.

Só se Tite tiver perdido o juízo optaria pelo Alvinegro em vez do Flamengo, oportunidade de dirigir um time carioca e com condições incomparavelmente melhores.

Mano Menezes DEVE ser a bola da vez e o DEVE aqui tem o sentido de maior possibilidade, não de precisar.

Fique claro: é uma opinião, baseada em alguma informação.

Caso os situacionistas vençam a eleição no fim do ano, é o nome que querem, mas como as coisas se precipitaram?