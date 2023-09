O Fortaleza jogava como joga no Castelão desde que Juan Vojvoda assumiu o time e só Vanderlei Luxemburgo não sabia.

Mas Corinthians é Corinthians e em lance espetacular, quando os cearenses buscavam o 2 a 0 no contra-ataque e deixavam a bola com o adversário, Fagner chapelou Zé Welison no meio de campo e passou para Renato Augusto lançar Yuri Alberto que, quase já se ângulo, bateu cruzado para empatar 1 a 1, diante de mais de 42 mil torcedores.

Lance que reuniu o melhor do antigo Fagner, do experiente Renato Augusto e para desencantar Yuri Alberto.

Daí em diante, até o 49º minuto, o Alvinegro predominou e, em cruzamento de Renato Augusto para Wesley, o goleiro João Ricardo evitou a virada na cabeçada do jovem atacante.

A Fiel esperava um time diferente para o segundo tempo, embora confiasse pouco em que Luxemburgo seja capaz da mudança, e precisaria jogar muito para superar um time organizado contra o bando cuja qualidade era apenas o coração na ponta da chuteira.

Aos 52 minutos Marinho se machucou e o arretado Pikachu entrou no lugar dele para quase fazer gol no primeiro lance de que participou.



Então Romero entrou para ajudar a tomar conta do lado esquerdo da defesa.