O tricolor cearense tem oito pontos a mais que o alvinegro paulista no Campeonato Brasileiro, a quem venceu recentemente por 2 a 1, no Castelão, e com quem empatou no primeiro turno, em Itaquera, por 1 a 1.

Há dois anos e quatro meses no Tricolor do Pici, o treinador argentino Juan Vojvoda fez de seu time uma equipe de personalidade e segura de si, coisa que Vanderlei Luxemburgo está longe de conseguir no dele, há três meses no posto.

Os dois times vão jogar com o que têm de melhor, sem poupar ninguém.

O Fortaleza, que segue atrás de seu primeiro título internacional, jamais venceu o Corinthians em São Paulo, com 11 derrotas e quatro empates.

Só que se conseguir o quinto empate hoje levará bom resultado para decidir no Castelão, na próxima terça-feira.

Para os paulistas é vencer ou vencer.