Verdade seja dita, o Palmeiras tem sabido ser humilde.

Uma coisa é o orgulho do torcedor, a brincadeira com os rivais, outra é a arrogância da cartolagem, a empáfia de quem não chuta a bola e nem sabe controlar as vaidades de quem chuta.

A Copa do Brasil de 2023 é dos troféus menos importantes da milionária galeria tricolor, embora seja dos mais marcantes, como foi o título estadual do Corinthians, em 1977.

O torcedor que se derreta de felicidade, porque merece.

O dirigente que seja prudente porque o caminho da autossustentabilidade ainda não foi descoberto no Brasil.