Ainda há os que negam o aquecimento global.

Para citar apenas o mais notório, fiquemos com Donald Trump, não por acaso o 45º presidente dos Estados Unidos, que desdenha do calor que a cada ano inferniza mais o planeta ao atingir até as geleiras da Antártida.

Daí termos visto a decisão da Copa do Brasil, em São Paulo, com 36º à sombra, responsável pela lentidão do jogo.