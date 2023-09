A decisão começava mal para o São Paulo e muito bem para o Flamengo.

Também por pouco, mas menos, Calleri, atrasado meio segundo, e Lucas Moura, de bicicleta, não abriram o placar, finalmente aberto, aos 44 minutos, por Bruno Henrique.

O Flamengo ainda quase ampliou antes de Rodrigo Nestor empatar num golaço ao devolver, de fora da área, o soco de Rossi na bola em cobrança de falta por Rato.

A temperatura sufocante de 36º manteve lento o ritmo do jogo no começo do segundo tempo, já sem sol no Morumbi vivendo tarde de gala nas arquibancadas e camarotes.

Tudo ou nada, o Flamengo voltou mais agressivo.

Na temporada de 2023, ao participar pela 23ª vez na 34ª Copa do Brasil, o Tricolor vestia o regulamento e jogava sem pressa. Lembremos que durante alguns anos quem estivesse na Libertadores não jogava o torneio nacional e o São Paulo vivia no continental.