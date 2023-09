O segundo tempo deveria ser disputado de maneira mais franca, porque os mato-grossenses teriam de desmontar a retranca e buscar o empate.

Seria a chance para Hulk mostrar que não existe o tal monopólio e se intrometer na série dos últimos seis gols do Galo, todos de Paulinho, quatro, repita-se, na nova casa atleticana.

O Cuiabá, de campanha tão boa no turno, começava a se aproximar da perigosa zona do rebaixamento, apenas cinco pontos acima dela.

De fato, o Galo teve espaço para ampliar, principalmente com Zaracho, aos 30 minutos, com ótima defesa de Walter.

No minuto seguinte, Éverson fez milagre em cabeçada de Marlon, caiu dentro do gol, e ainda teve rapidez para levantar e evitar o empate por Deyverson no rebote.

Na ligação direta, o Galo perdeu o controle do jogo, mas Paulinho pôs a bola na pequena área, aos 38, Hulk chegou para tocar nela e Rikelme chegou antes para desviá-la contra o travessão, diante de 36 mil torcedores aflitos.