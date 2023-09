A julgar pelo disse Bruno Lage depois da derrota do Botafogo para o Corinthians, ele está menos atormentado com o resultado em Itaquera do que está seu conterrâneo Abel Ferreira, porque ao perder para o Grêmio o alviverde perdeu a chance de ficar a apenas quatro pontos do líder.

Sentido faz e eles que são portugueses que se entendam.

Aliás, por falar nos treinadores lusitanos que nos dão a graça de seus conhecimentos, o que tem mais motivos para estar satisfeito é Pedro Caixinha, do Bragantino, que está no G4.