Hoje, porém, aos 20 segundos do segundo tempo, em casa, em partida que o City vencia com facilidade, por 2 a 0, contra o Nottingham Forest, perdeu a cabeça ao sofrer falta e agrediu o adversário.

Resultado: cartão vermelho direto e suspensão automática por três jogos, o que simplesmente impedirá sua participação no clássico contra o Arsenal, em Londres, no domingo, 8 de outubro, pela 8ª rodada.

O City manteve sua campanha 100% em seis jogos, ao vencer com gols de Phil Foden e Haaland e defender o 2 a 0 com competência, mas se vê agora diante da perda do espanhol no jogo mais relevante até aqui.

Até os grandes e tranquilos perdem a cabeça.