O Botafogo não derrota o Corinthians em São Paulo desde 2012, no Pacaembu. Depois disso perdeu cinco jogos e empatou três.

No entanto, na história do confronto, o Botafogo ganhou 49 vezes, perdeu 42 e empatou 26.

Agora, os números que contam.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 51 pontos e o Corinthians é o 14º, com 27.

O que prevalecerá hoje a partir das 8h da noite em Itaquera?

O mando de jogo que tem sido generoso com o alvinegro paulista ou a situação atual do alvinegro carioca?