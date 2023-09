Nesta noite de sexta-feira o líder Botafogo visita o Corinthians em Itaquera preocupado em não perder pela terceira vez seguida no Brasileirão.

Mas menos tenso porque o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 1 a 0 e, no mínimo, a vantagem de sete pontos será mantida mesmo que o Corinthians consiga vencer.

E depois do Corinthians o jogo seguinte do Glorioso acontecerá no Nilton Santos — e contra o Goiás.