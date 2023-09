OK, o esperado era a vitória sobre o lanterna Coxa.

A maneira pela qual o Vasco venceu é o que importa.

Jogou de maneira tão coletiva, tão solidária, que embora todos tenham jogado bem o melhor em campo acabou por ser o goleiro paranaense, Gabriel, que evitou uma goleada histórica.

Logo aos 8 minutos, de cabeça, Zé Gabriel aproveitou passe açucarado de Rossi e fez 1 a 0.

Empurrado por cruzmaltinos em festa, o Vasco não parou e Rossi ampliou com passe generoso de Payet, que poderia ter finalizado, mas preferiu dar o 2 a 0 ao companheiro, aos 34.

Nem por isso o time parou e logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, apareceu o único jogador vascaíno mais fominha: o artilheiro Vegetti, que fez 3 a 0 de voleio e voltou a marcar aos 18, para fazer 4 a 0, com categoria, de cabeça. Ninguém se aborreceu com ele, muito ao contrário.